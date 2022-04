Ballenjongens als volwaardig lid van de ploeg: hoe Pep Guardiola jeugdspelers inzet om tijdrekken tegen te gaan

Dat Atlético Madrid bekend staat om het spel te vertragen op allerlei sluwe en listige manieren, hoef ik u niet te vertellen. Pep Guardiola vond tijdens de terugwedstrijd in de Champions League Atlético-City (0-0) echter een manier om dat tegen te gaan.

Zo zette Guardiola U12- en U14-spelers van Manchester City in om het tijdrekken van de Atlético-spelers tegen te gaan. De jeugdspelers werden vooraf door de Spaanse hoofdcoach gebriefd over hun rol, en moesten even geconcentreerd zijn als de spelers op het veld zelf. Vanaf het moment dat de bal buiten ging, moest er meteen een nieuwe klaarstaan, zij het voor City of Atlético. Zo was er op de camera's te zien dat de ballenjongens over de advertentieborden sprongen en aan de zijlijn klaarstonden, wanneer het moment zich voordeed.

Opvallend: in minuut 34 rende een van die ballenjongens naar Atletico-linksachter Lodi toe, om dan razendsnel van richting te veranderen en de bal uiteindelijk af te leveren bij Reinildo, die de inworp zou gooien. Zo moeten de jeugdspelers van Guardiola de bal rechtstreeks in de handen van de speler komen afgeven, zodat hij verplicht is om meteen in te werpen. Op het einde van de eerste helft renden er zelfs twee ballenjongens op Lodi af, om hem aan te manen geen tijd te verliezen, waarop Simeone de bal onderschepte en even tijd kon winnen.

Nuance

Natuurlijk zijn die ballenjongen geen wonderboys, en zullen de mannen van Simeone nooit te beschaamd zijn om de bal langer vast te houden of trager naar de zijlijn te "lopen". Het was eerder een manier om het spel te versnellen, aangezien Man. City op zoek was naar dat ene bevrijdende doelpunt. Atlético daarentegen vertraagde het spel bewust, om dan via een dood moment of stilstaande fase toe te slaan. Uiteindelijk brak de wedstrijd uit in een robbertje vechten tussen beide ploegen, en stootte City door naar de halve finale van de Champions League.

Volgens bronnen uit jeugdopleiding van de Citizens, getuigden sommige jeugdspelers nog nooit zo nerveus te zijn voor een wedstrijd die ze zelf niet speelden, maar dat ze wel enorm trots waren om actief deel uit te maken van de kwalificatie. Guardiola drukte hen met de videobriefing dan ook op het hart "part of the big match plan" te zijn.

De minuten slim uitspelen is 'part of the game'."

Toch toonde Guardiola in de persconferentie voor de wedstrijd begrip voor de Madrilenen. "Als het nodig is, moeten wij hetzelfde kunnen doen. "Timemanagement" is een belangrijk onderdeel van voetbal. Is dat lelijk? Volgens mij bestaat lelijk voetbal niet."

Hij verwees daarbij naar de Manchester-derby in 2017, waarbij City door tijd te rekken, uiteindelijk de overwinning over de streep trok. "Bernardo Silva nam 4 of 5 minuten om een corner te nemen. Dat kan ik alleen maar slim noemen. De bal verdedigen in "the final third" om counters tegen te gaan. Dat is onze manier om de tijd te bespelen, en Atlético heeft haar manier om dat te doen. Ik ga de tegenstander nooit veroordelen."