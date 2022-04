Seizoen wellicht voorbij voor Vertessen bij PSV Eindhoven

Yorbe Vertessen raakte zondag geblesseerd in de gewonnen bekerfinale tegen Ajax. Wellicht zit zijn seizoen erop.

Yorbe Vertessen mocht tijdens de Nederlandse bekerfinale tussen PSV en Ajax invallen, maar na tien minuten moest hij de strijd staken.

Volgens de Nederlandse kranten liep Vertessen een liesblessure op en zal hij voor enkele weken aan de kant staan. De laatste wedstrijd van PSV wordt op 15 mei afgewerkt.

Het zit er dus goed aan te komen dat het seizoen voor Vertessen nu al voorbij is en hij niet meer in actie komt bij de voorlopige nummer twee in de Eredivisie.