Spelers van Manchester United tevreden over komst Ten Hag: "We weten wat hij bereikt heeft met Ajax"

Donderdag lieten Ajax en Manchester United weten dat Erik ten Hag volgend jaar bij de Red Devils aan de slag gaat.

Op de officiële website van Manchester United laten David De Gea en Fred zich alvast positief uit over de komst van de nieuwe trainer. “Hij is een trainer van wereldklasse die ons enorm zal gaan helpen”, laat Fred weten.

“Ik heb Ajax zien spelen en het is een geweldig team dat goed voetbal speelt. Hopelijk kunnen we volgend jaar prijzen winnen. We zullen er veel werk in moeten steken, want het zal niet in een dag allemaal lukken. We moeten ons aanpassen aan een nieuwe speelstijl. De voorbereiding zal niet makkelijk worden. Daarnaast moeten natuurlijk ook dit seizoen nog onze doelstellingen halen.”

De Gea geeft zijn ploegmaat helemaal gelijk. “Ik ben erg blij dat de club deze beslissing heeft genomen. We weten allemaal wat hij bereikt heeft met Ajax. Hij heeft bijna in de Champions League-finale gestaan, titels gepakt en spelers doen ontwikkelen. Hij laat zijn team uitstekend voetbal spelen.”