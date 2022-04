Wouter Vrancken ontwijkt vragen over zijn toekomst: "Communicatie aan de club overlaten"

Wouter Vrancken gaf een tijdje geleden aan dat hij klaar is voor meer en die uitspraken achtervolgen hem nu al een tijdje.

Ook op zijn persconferentie naar aanleiding van de match tegen Charleroi van zaterdagavond werd er naar zijn toekomstplannen gevraagd.

Donderdag had Vrancken immers overleg met de clubleiding. Daar zou hij officieel aangekondigd hebben dat hij wil vertrekken. Vrancken werd al genoemd bij verschillende clubs, maar er is op dit moment niks concreet.

“Ik kan alleen maar zeggen dat het een open en eerlijk gesprek was met veel respect van beide kanten. Voor de rest laat ik de communicatie over aan de mensen van de club. Ik ga me vanaf nu alleen met de play-offs bezighouden”, klinkt het bij Vrancken.