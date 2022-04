🎥 Inter springt opnieuw naar de leidersplek in razend spannende titelstrijd: het wint met 3-1 van AS Roma, prachtig gebaar voor Mourinho

Inter heeft een gouden zaak gedaan om het kampioenschap in de Serie A. Het won met 3-1 van AS Roma. Inter heeft nu een punt voorsprong op stadsgenoot AC Milan. Milan speelt morgen de topper tegen Lazio.

Zo zet het ex-coach José Mourinho een hak, die met Roma al 12 matchen ongeslagen was in de Serie A. De Nerazzurri legt zo de druk bij titelconcurrenten Napoli en AC Milan, die morgen nog in actie komen. Inter begon het best aan de wedstrijd en na een half uur kreeg het ook die verdiende voorsprong. Denzel Dumfries werd het straatje ingestuurd en de Nederlander faalde oog in oog met doelman Rui Patrício niet.

Inter wou de wedstrijd snel in een beslissende plooi leggen en drukte stevig door. Roma zag, maar leek met slechts een doelpunt verschil de kleedkamers in te duiken. Tot de Kroaten van Inter hun moment gekomen zagen. Ivan Perisic ( ex-Club Brugge) vond zijn landgenoot Brozovic en die verdubbelde net voor de rust de Milanese voorsprong. Na de pauze probeerde Roma zich weer in de wedstrijd te knokken. De 3-0 van Martinez sneed echter hun adem af. De 3-1 van Mkhitaryan kwam te laat om Inter nog nerveus te maken.

💪 | Denzel Dumfries scoort na een knappe aanval van Inter. 🫂🇳🇱 #InterRoma pic.twitter.com/pmOGs8ZMfY April 23, 2022

Tijdens de match applaudisseerden de Inter-fans voor hun ex-coach Mourinho. Mooi gebaar van de Nerrazurri!