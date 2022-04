Manchester United doet slechte zaak met Pogba

Pogba mocht als jeugdproduct gratis vertrekken in 2012. Juventus pikte hem toen op. Bij De Oude Dame ontbolsterde de Franse middenvelder tot een absolute topspeler. Manchester United kocht hem daarom terug voor 90 miljoen pond.

De transfer was geen groot succes. Bij momenten liet Pogba mooie dingen zien, maar over het algemeen waren zijn prestaties niet constant genoeg.

In 233 wedstrijden scoorde hij 39 keer en gaf 51 assists.

Looks like Man United are letting Pogba go for free... again 👀 pic.twitter.com/EsF6EbwFcK