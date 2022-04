Terugkeer Duitse traditieclub krijgt stevige knauw, Werder Bremen nu in pole position

Werder Bremen heeft Schalke 04 van de eerste plaats gestoten in de 2de Bundesliga. Daarmee liggen zij nu in pole position voor de rechtstreekse promotie naar de Bundesliga.

En 't was een stevige tik die Werder uitdeelde in Gelsenkirchen. Na tien minuten bracht de Bulgaar Ilia Gruev Bremen op voorsprong. Füllkrug verdubbelde die score en in de tweede helft deed Ducksch er nog twee bij. Terodde kon nog de eer redden, maar dat zal Schalke worst wezen.

De 1-4 zege van Bremen bleek de grootste uitzege van een Tweede Bundesliga-club in een onderling duel tussen de nummer één en twee in die competitie. Nummer drie Sankt Pauli kan zaterdagavond bij een thuiszege op nummer vijf Darmstadt 98 in punten naast Schalke komen. De top-vijf in de Tweede Bundesliga staat op dit moment binnen zes punten van elkaar.