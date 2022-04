Volgens Peter Vandenmbept is blauw-zwart nog steeds favoriet voor de titel: "Als Club de titel pakt, is dat mee te danken aan het grote budget"

Voor Sporza blikte Peter Vandenbempt vooruit op de laatste rechte lijn richting het kampioenschap. Volgens de analist is Club Brugge nog steeds favoriet om haar 18de landstitel binnen te halen. "Als Club de titel pakt, is dat mee te danken aan het grote budget."

De vele wintertransfers van blauw-zwart leverden dan ook resultaat op. "Met de wintertransfers schiet Club Brugge 4 keer in de roos. Odoi, Buchanan, Skov Olson en Adamyan zijn allemaal uitgegroeid tot basisspelers. Als Club de titel pakt, zal dat dus te danken zijn aan het ruime budget. Vorig seizoen hebben ze de competitie lang overvleugeld, om in het tweede deel weg te zakken. Nu is het omgekeerd. Club heeft zich opgewarmd voor de play-offs met 8 zeges op een rij. Op dat vlak heeft Schreuder het voor mekaar."

Nu of nooit

Voor Union daarentegen is het volgens Vandenbempt nu of nooit. "Union staat op de drempel van een afspraak met de geschiedenis. Een kleine ploeg die het kampioenschap wint? Dat had ik niet meer voor mogelijk gehouden in dit competitiesysteem. Het wordt nu of nooit voor Union. Ze hebben de titel te verliezen!"

De Leuvense analist ziet Anderlecht niet meteen meedoen voor de titel, de rol van paars-wit zal volgens hem afhangen van de eerste twee wedstrijden. "De eerste twee matchen, tegen Union en Club Brugge, zullen bepalen of en welke rol Anderlecht zal spelen in de Champions' Play-offs." Al twijfelt hij of Anderlecht snel zal herstellen van de verloren bekerfinale. "Ik ben niet zeker of ze snel zullen herstellen, neen. Veel meer dan de nederlaag tegen Gent was het de manier waarop Anderlecht gevoetbald heeft in de bekerfinale. Zorgwekkend vond ik het. Anderlecht is zichzelf niet geweest op de Heizel."

Ook voor Antwerp is hij hard. "Priske moet deze ploeg beter kunnen laten voetballen. Dat ging hij doen wanneer de zon schijnt, wel bij mij schijnt die al heel lang. De defensieve modus van de coach vind ik ook een veeg teken. Daar moet hij zich boven zetten. Hij houdt zich te veel bezig met wat er gezegd en geschreven wordt."

Morgen gaat de Champions' play-offs van start met Club Brugge-Antwerp om 13:30 en de Brusselse derby om 18:30.