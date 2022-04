Bayern München formeel: "Robert Lewandowski vertrekt deze zomer niet"

De Poolse spits van Bayern München werd al aan heel wat ploegen gekoppeld, maar volgens de Duitse club vertrekt hij niet.

De spits van Bayern München ligt nog onder contract tot juni van volgend jaar. Over een nieuw contract werd er met de Pool nog niet gesproken.

“Natuurlijk willen we hem behouden”, vertelt technisch directeur Hasan Salihamidzic aan Sky Sports. “Lewandowski krijgt hier heel veel waardering en bedankt daarvoor met zijn prestaties.”

Volgens Salihamidzic is formeel dat er nog niet gepraat is over een nieuw contract. “Als het over contracten gaat, praat hij eerst met zijn zaakwaarnemer. Die neemt dan contact op met ons. We hebben alle tijd van de wereld. De beste spits van de wereld staat bij ons onder contract en daar zijn we trots op.”

Ook al wordt er veel geld geboden, toch gaat Salihamidzic er niet van uit dat Lewandowski zal vertrekken. “Het gaat niet gebeuren”, klinkt het formeel. “Hij heeft een contract tot medio 2023. Nu het seizoen er bijna op zit, gaan we met hem praten en kijken we hoe de gesprekken zich ontwikkelen.”