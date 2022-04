Analist is duidelijk: "Voor Club Brugge zou er niks meer mogen mislopen"

Niet enkel topfavoriet, maar zelfs superfavoriet... Zo ziet Dennis van Wijk Club Brugge voor de start van de play-offs. De Nederlandse analist heeft er geen twijfel over dat blauw-zwart de titel pakt.

Daar heeft hij ook zijn redenen voor. "Ze hebben nu alles in eigen handen", zegt hij in KVW. "Sterker: er zou normaal gesproken niets mogen mislopen. Want ze hebben de beste kern: een mooie mix van jonge, hongerige jongens die nog veel te bewijzen hebben, maar ook nog veel te winnen. Er zijn ook ervaren spelers die al veel hebben gewonnen, het métier hebben, de smaak kennen van beker én titels te pakken. Als je ziet wat er op de bank zit… Op dat vlak hebben ze een straatlengte voor op de andere drie ploegen."

En Union? Die hebben toch getoond dat ze het de topclubs bijzonder lastig kunnen maken? "Union was in de reguliere competitie wel beter, daar is het voor Club misgelopen op wat fricties met Clement. Na wat zoeken heeft Schreuder het wel recht gekregen, met op het einde toch ook uitstekende resultaten waardoor de kloof met Union toch een stuk minder is geworden. Het was ook te voorspellen en onvermijdbaar dat Union dat niveau niet zou kunnen volhouden, zeker gezien hun veel smallere kern."