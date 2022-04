Dan scoor je eindelijk voor Anderlecht: "Keer op keer komen we zo slap uit de kleedkamer"

Anderlecht begon met een pijnlijke 3-1-nederlaag op het veld van Union aan de play-offs. Vooral de manier waarop paars-wit aan de wedstrijd begon, deed de wenkbrauwen fronsen. Het eerste doelpunt voor Josh Cullen in Anderlecht-shirt was niet meer dan een pleister op een houten been.

"Op zich was het een leuk gevoel om eindelijk te scoren voor Anderlecht, maar eerlijk: ik hecht er geen belang aan. Wat telde was het resultaat", aldus Cullen, die in zijn 75ste officiële wedstrijd voor paars-wit voor het eerst raak trof, na een prima actie van Kouamé.

© photonews

"Onze openingsfase was beneden alle peil, daar valt niets anders over te zeggen. Beetje bij beetje hebben we onszelf terug in de wedstrijd geknokt en creëerden we ook enkele mogelijkheden", aldus de 26-jarige Ierse international. Ook na de pauze begon paars-wit opnieuw veel te flauw. "Als ik je kon zeggen hoe het kwam, dan konden we het veranderen tegen onze volgende wedstrijd. Ik begrijp het niet, maar telkens komen we zo slap uit de kleedkamer. De bekerfinale? Nee, die speelde zeker niet meer mee in onze hoofdjes."

"Of de titel nu definitief gaan vliegen is? Daar moeten we niet mee bezig zijn... De volgende match, daar ligt onze focus. We moeten hard werken en volgende week (tegen Club Brugge, red.) proberen de drie punten te pakken", besluit Josh Cullen.