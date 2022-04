Nog meer miserie voor Kompany? 'Anderlecht-sterkhouder valt uit en dreigt wedstrijd tegen Club Brugge te missen'

RSC Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen het spel is bedroevend. Daarbovenop verblijven enkele sterkhouders in de lappenmand.

Het seizoen van Majeed Ashimeru zit erop, terwijl ook Sergio Gomez - de Spanjaard werd in allerlijl klaargestoomd voor de bekerfinale - momenteel geblesseerd moet toekijken. La Dernière Heure weet dat ook Yari Verschaeren hervallen is in zijn adductorenblessure. Er moeten nog onderzoeken volgen, maar de kans is klein dat hij de wedstrijd tegen Club Brugge zal halen.