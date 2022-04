Gaat Gent zich nog kunnen opladen voor het vervolg? "Niet onlogisch dat er wat verslapping optreedt"

De vraag stelde zich al voor het begin van de play-offs: gaat AA Gent zich nog kunnen opladen nu ze hun prijs al binnen hebben. Volgens analist Wim De Coninck gaat dat na de nederlaag tegen Genk nog wat moeilijker worden.

"Je hebt nu toch het gevoel dat het seizoen voor AA Gent er echt wel op zit", zegt hij in Het Nieuwsblad. "De prijs is binnen. Toch kon je Gent niets verwijten tegen Genk. Gent heeft enorm gefocust op het behalen van Play-off 1 en het winnen van de beker. Het lijkt me niet evident om nu nog eens te focussen.

Dat is een natuurlijke reactie, meent De Coninck. "Het team zal ongetwijfeld ook nog wel willen, maar nu ze die beker op zak hebben, is het volgens mij niet onlogisch dat er wat verslapping optreedt. Ik raad ze aan om geen negatieve energie te verliezen door de wedstrijdleiding, ook al is dat moeilijk als de bal rolt.”