OHL heeft Zuid-Afrikaanse middenvelder van Leicester op test

OH Leuven kan op zusterclub Leicester City rekenen. Momenteel loopt er een tester van de Premier League-club stage bij de Vlaams-Brabanders.

Het gaat om Khanya Leshabela, een 22-jarige Zuid-Afrikaanse centrale middenvelder. Hij zit momenteel bij de U23 van Leicester. Hij krijgt nu de kans om zich te bewijzen bij OHL en speelde al een helft mee tegen Lommel.

Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Shrewsbury in de League One, maar daar kwam hij slechts drie keer in actie. Leicester zoekt nu een club waar hij aan meer minuten kan komen.