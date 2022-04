Makelaar Tissoudali over moeilijke onderhandelingen: "Wij beschouwen ze als afgelopen en mislukt"

Tarik Tissoudali heeft een contract tot medio 2023 bij AA Gent en dus zou dat verlengd moeten worden als hij volgend seizoen niet gratis kan vertrekken. Maar die onderhandelingen verlopen heel stroef: "Gent hun 'final offer' was heel mager", aldus zijn makelaar.

Voor Tissoudali is er buitenlandse interesse van Valencia en andere Spaanse en Engelse clubs. Maar Michel Louwagie wil hem nog voor geen 10 miljoen verkopen. Tissoudali wil wel blijven, maar zijn entourage wil dan wel een contract dat overeenkomt met zijn nieuwe status. "In maart zijn die besprekingen begonnen met een heel flauw voorstel. Amper 20 procent meer dan wat hij nu verdient. We hebben nadien wel contact gehouden, maar vorige week kwam er een finaal voorstel, waarbij hij zo’n 25 procent meer zou krijgen", vertelt Menno Groenveld van Pure Sportsmanagement in GvA.

Dat zou betekenen dat Tissoudali niet eens in de buurt komt van de bestbetaalde spelers van Gent. "Voor één van de betere en meest efficiënte spelers in België vinden we dat getuigen van weinig waardering en zeer teleurstellend", klinkt het. “Gent sprak zelf van een ‘final offer’ en dus hebben wij per mail bevestigd dat wij de onderhandelingen als afgebroken en mislukt beschouwen."