Opmerkelijk: Kylian Mbappé krijgt 10 stemmen tijdens de presidentsverkiezing in Frankrijk

Verrassend nieuws uit het Franse dorpje Tallenay (Doubs). Tijdens de verkiezingen van afgelopen weekend zouden 10 buurtbewoners hebben gestemd op... Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé kreeg volgens het Franse L'Equipe 10 stemmen tijdens de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Inwoners uit Tallenay (Doubs), een dorpje aan de grens met Zwitserland zouden zelf een stemformulier hebben gemaakt met de naam van de sterspeler.

Het zou gaan om een afgesproken actie. Een tiental inwoners zijn niet blij om het feit dat er geen plaatselijke voetbalclub is in Tallenay, een dorpje dat in totaal 400 inwoners telt.