Beent Benzema Lewandowski bij in de topschuttersstand door te prikken tegen Manchester City?

Het uur van de waarheid is aangebroken. Nog twee wedstrijden scheiden Manchester City, Real Madrid, Liverpool en Villarreal van een finale in de UEFA Champions League. Dinsdag staat de grootste klepper op het programma: Manchester City mag in het eigen Etihad Real Madrid ontvangen.

Scorende teams.

Stellen dat Manchester City en Real Madrid heel wat kwaliteit hebben lopen, is een open deur intrappen. Vooral aanvallend moet dat toch vonken geven.

De kans dat we doelpunten aan beide kanten gaan zien, lijkt ons behoorlijk groot. Zo scoorde City in de Champions League al dertien goals in eigen huis.

Maar ook bij De Koninklijke vinden ze zo goed als altijd de weg naar de netten: de enige ploeg die hen tot nu toe kon beletten om te scoren was Paris Saint-Germain.

Ook in de recentste twee confrontaties tussen beide teams, zo’n twee jaar geleden, vielen er doelpunten aan beide zijden.

Beslissende Benzema.

Woorden schieten zowat te kort om de Karim Benzema van dit seizoen te omschrijven.

Dat Real Madrid heel erg afhankelijk is van zijn goalgetter zagen we eerder dit seizoen al in El Clasico. Benzema knalde Real zowat in z’n eentje naar de halve finale door hattricks te scoren tegen PSG én Chelsea.

Het woelwater scoorde ondertussen al in drie Champions League-matchen op rij, waardoor de teller dit seizoen op twaalf staat.

Daarmee komt hij steeds dichter bij de dertien rozen van Lewandowski. Tegen de Citizens kan Benzema de Pool bijhalen met z’n 40e(!) goal van het seizoen.

Wie houdt hem tegen?

Enkele betting tips

Beide teams scoren (notering van 1.83)

Karim Benzema scoort (notering van 2.70)