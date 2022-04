City haalt bovenaards voetbal weer eens boven: "Ik ben zo trots op onze prestatie voor het oog van de wereld"

't Was een andere sport die we gisteren bekeken. Niet te vergelijken met wat we elk weekend in de Jupiler Pro League te zien krijgen. Manchester City en Real Madrid haalden het beste in zichzelf boven. Pep Guardiola was dan ook tevreden over het geleverde spel, over het resultaat iets minder.

"Voetbal is voetbal, het resultaat is het resultaat, maar hoe we speelden, was werkelijk exceptioneel. Niemand kan zeggen dat we geen goed niveau haalden", zei de Spanjaard achteraf. "Misschien moeten we de lat nog wel hoger leggen om de finale te bereiken. In deze competitie kan dat nodig zijn. En uiteindelijk zullen we de mogelijkheden die we creëren ook moeten benutten."

Want dat frustreerde hem wel wat, de vele gemiste kansen. "Ze gingen er vaak niet in, maar we hebben ze in elk geval gekregen. We waren er de hele tijd. Maar goed, uiteindelijk wil ik niet klagen over het resultaat en het optreden. Ik ben zo trots op onze prestatie voor het oog van de wereld. We speelden met zoveel moed, met en zonder bal."

Die match volgende week belooft alvast een thriller te worden. "Als we met 2-0 of 3-0 hadden gewonnen, hadden we daar ook goed moeten spelen om door te gaan. Als we daar zo spelen als vandaag in de tweede helft, dan zullen we niet winnen. Maar als we spelen zoals in andere fases, dan weer wel. We willen daar weer een goede show neerzetten. Dat ga ik mijn spelers ook vertellen, verder moeten ze nergens aan denken."