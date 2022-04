'Aanvoerder seizoen langer op de Bosuil? Mogelijk ook rol binnen club na spelerscarrière'

Faris Haroun is ondertussen 36 jaar oud. Dat de man van vele oorlogen nog niet versleten is, bewees hij vorige week met een sterke prestatie op het veld van Club Brugge. Het contract van de aanvoerder van Antwerp loopt aan het einde van dit seizoen af.

Faris Haroun belandde in januari 2017 bij de Great Old. Een half seizoen later mocht Haroun de titel in tweede klasse vieren. Sindsdien is hij een levende legende voor de Antwerp-aanhang.

GVA laat weten dat de eerste gesprekken met Haroun zijn aangeknoopt omtrent een contractverlenging van één seizoen. Tegelijkertijd wordt er bekeken of Haroun een rol kan opnemen binnen de club na zijn actieve spelerscarrière.

De voormalige Rode Duivel speelde tot dusver 152 officiële wedstrijden voor de Great Old. Zondag neemt Haroun het met Antwerp in eigen huis op tegen Union.