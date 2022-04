Alin Stoica over het vertrek bij Anderlecht, het begin van het einde: "Sinds die dag heb ik geen liefde meer gevoeld"

Alin Stoica was begin jaren 2000 het godenkind van Anderlecht. De fijnbesnaarde Roemeen deed de fans kirren van plezier, tot hij in 2002 naar aartsrivaal Club Brugge verhuisde. In GVA blikt Stoica terug op die turbulente periode.

"Mijn contract bij Anderlecht liep bijna af. PSV had geïnformeerd, Marseille wilde me en ik kon naar Manchester City. Achteraf hoorde ik dat mijn makelaar bij elke club meer commissie vroeg dan mijn loon en dat hij extra commissie vroeg voor zijn broer." De tijd begon te dringen, toen er een voorstel van Club Brugge kwam. Tudorel Stoica, Alins vader, zette zijn zoon onder druk. "Hij had dat niet moeten doen, maar hij panikeerde omdat de transfermarkt op zijn einde liep. Toen ik van Anderlecht naar Brugge ging, was ik dood. Op mijn laatste dag zei Michel Verschueren: 'Jij bent niet als Zetterberg, jij hebt niet dezelfde persoonlijkheid.' Dat kwam hard aan." "Toen ik voor het eerst terugkeerde naar Anderlecht, werd ik uitgefloten en uitgemaakt voor judas. Een mes in mijn ziel. Toen brak er iets in mij. Wie goed wil voetballen, moet liefde voelen. Wel, sinds die dag heb ik die liefde nooit meer gevoeld", besluit Stoica.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (01/05).