Een dramatische start en slot van de wedstrijd nekken Dortmund in spektakelstuk met zeven doelpunten

Borussia Dortmund heeft verrassend met 3-4 verloren van Bochum. De thuisploeg kwam terug van een 0-2 achterstand, maar gaf het in het slot nog uit handen.

Na acht minuten spelen stond Borussia Dortmund met Axel Witsel aan de aftrap al 0-2 achter via Polter en Holtmann. Maar bij het rustsignaal stonden de borden weer op gelijke hoogte. Haaland kon twee keer vanop de stip scoren voor de thuisploeg. Een boeiende eerste helft met kansen aan beide kanten.

In de tweede helft scoorde Haaland zijn derde van de namiddag en werd de vroege achterstand helemaal weggewerkt. Maar toch gaf de nummer twee in de stand de voorsprong nog weg. Tien minuten voor affluiten scoorde Locadia de gelijkmaker voor Bochum en nog geen vijf minuten later bracht Pantovic de bezoekers op 3-4 vanop de stip.

Een dramatische start en slot van de wedstrijd nekken Dortmund. Voor de nummer twee in de Bundesliga is het al het 50ste tegendoelpunt dit seizoen.