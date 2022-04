Gert Verheyen geeft belangrijk advies aan Cyriel Dessers

De man van de Conference League, of Mister Europe, heet hij ondertussen. Cyriel Dessers speelt een topseizoen bij Feyenoord, maar blijft wel eigendom van Racing Genk.

Voorlopig is Cyriel Dessers nog altijd van Racing Genk. Feyenoord huurt hem, maar heeft een aankoopoptie tot 1 juni. Of de Nederlandse club die zal lichten, is nog maar de vraag.

Analist Gert Verheyen gelooft echter niet dat Dessers bij Racing Genk zomaar zal slagen als hij terugkeert. “Als je Dessers terughaalt, moet Genk hem beschouwen als dé diepe spits. En hem laten staan. Want als de trainer straks een andere spits beter vindt, zit Dessers weer op de bank”, zegt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad.

Verheyen heeft dan ook belangrijk advies voor Dessers. “Hij verdient die kans, maar mocht ik in zijn plaats zijn, ik zou er alles aan doen om bij Feyenoord te blijven. Wegens de status die hij daar nu heeft. Je moet altijd van nul beginnen als je elders gaat.”

Verheyen maakt zelfs de vergelijking met één van de Rode Duivels. “Kijk naar Lukaku. Die heeft zijn status in Inter weggegooid. Terwijl je altijd beter presteert als je weet dat je ergens geapprecieerd wordt.”