Hein beklaagt zich over vertrek van jongeling die hij zelf was gaan halen: "Was op termijn vervanger van Kums geworden"

Hein Vanhaezebrouck is een man die de kaart van de jeugd durft te trekken. Dat bewees hij al bij Anderlecht en ook bij Gent doet hij dat nu. Hij had het zelfs meer willen doen.

"Ik ben Raskin bij Anderlecht gaan halen toen hij 16 was. Maar dat jaar ben ik vertrokken en intussen is Raskin de beste van Standard", schudt hij het hoofd in HLN. "Nu zitten we te zoeken naar verjonging op ons middenveld, maar we hádden er één. We hebben hem laten gaan omdat er na mij blijkbaar niemand in geloofde."

“Als ik toen was gebleven, ben ik zeker dat hij op zijn 18 was komen piepen. Voor mij had hij op termijn de ideale vervanger voor Sven (Kums, red.) kunnen zijn. Ik vind het zonde dat iemand als Raskin op zo’n jonge leeftijd verloren gaat in Gent. Niet iedere coach durft spelers jong te brengen."

Vanhaezebrouck durft tegen mensen in te gaan. "Hetzelfde gebeurt nu met Samoise. Er was van alle kanten onbegrip toen ik hem vaak als titularis opstelde, terwijl die jongen enorme fysieke en mentale capaciteiten heeft. Alles wat je hem meegeeft, pikt hij op. Hij heeft intussen één van de beste voorzetten van heel de competitie, terwijl hij vorig jaar geen voorzet kon trappen. Als we met onze talenten intensief kunnen verder werken, zullen er nog volgen."