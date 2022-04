Igor De Camaro verlaat het voetbal na gemiste promotie: "Dit maakt mijn carrière niet"

Hij heeft zijn carrière niet in schoonheid mogen afsluiten maar Igor De Camargo mag wel terugkijken op een schone carrière.

Voor de wedstrijd kreeg hij alle handen op elkaar in het stadion van Seraing en ook bij zijn wissel kreeg Igor De Camargo nog een staande ovatie in het Stade du Pairay. Bijna 21 jaar na zijn allereerste wedstrijd in het profvoetbal (bij KRC Genk) zit de carrière van de Braziliaans-Belgische spits erop.

De Camargo had RWDM bijna richting 1A getrapt maar oog in oog met Dietsch verslikte hij zich in het leer. "We hoopten op meer, dit is heel jammer. We komen van zo ver met de ploeg en nu staan we hier, dat is neit evident. Iedereen verdient een pluim", vertelt De Camargo in een reactie na de wedstrijd.

Over twee weken wordt De Camargo 39 jaar, een mooie leeftijd om het profvoetbal vaarwel te zeggen. "Maar dit resultaat zal mijn carrière niet minder mooi maken. Nu ga ik rusten en genieten van vakantie", besluit hij.