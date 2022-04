ūüé• Lionel Messi toont haarfijne traptechniek in promotiefilmpje, of is er meer aan de hand?

Lionel Messi is al jarenlang een van de uithangborden van sportmerk Adidas. In een promotiefilmpje voor nieuwe voetbalschoenen is te zien hoe Lionel Messi even fraai als laconiek de bal enkele tientallen meters verder in een mand trapt.

Tot drie keer toe knalt de Argentijn het leer met dodelijke precisie in de mand. Weergaloos, geniaal? Al is er mogelijk meer aan de hand. Er valt immers te twijfelen of dit filmpje niet het resultaat is van trucage. Ook wij twijfelen aan de echtheid van de filmpje. Vooral de manier waarop de bal (te) snel lijkt te dalen, doet de nodige vraagtekens rijzen! Dat het promotiefilmpje hoe dan ook zijn doel bereikt heeft, staat wél buiten kijf. Het filmpje kreeg op de Instagrampagina van Lionel Messi op amper een dag meer dan 6,2 miljoen likes. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Leo Messi (@leomessi)

