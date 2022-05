Na rellen in Seraing: Lorin Parys wil strenge straffen

Lorin Parys is niet te spreken over de rellen gisterenavond na de wedstrijd tussen Seraing en RWDM. Hij wil strenge straffen, laat hij weten via Twitter.

Na het laatste fluitsignaal in Seraing gisteren gingen verschillende RWDM-supporters de confrontatie aan met Seraing supporters. Er volgden rellen en de politie stond machteloos te kijken. CEO van de Pro League Lorin Parys veroordeelt via Twitter de rellen van gisterenavond. Hij belooft strenge sancties voor de heethoofden. Fans die hun eigen ruiten inslaan, agressie plegen en de sport beschadigen horen niet in een stadion. Punt. Strengere sancties zijn op komst. https://t.co/In5HL4xc7g — lorinparys (@lorinparys123) May 1, 2022