Carrasco ziet Real Madrid de titel pakken: "Zonder hem zouden ze geen kampioen zijn"

Yannick Carrasco speelt zondag in La Liga met Atletico Madrid de derby tegen kampioen Real Madrid.

Omdat Real Madrid vorig weekend al de titel pakte, is de wedstrijd natuurlijk van wat minder tel dan gedacht. “Een derby blijft een derby. En voor ons is het een belangrijke match”, zegt Yannick Carrasco aan HLN.

De inzet is voor Atletico wel nog groot. “Wij strijden voor een plek in de top vier, die recht geeft op Champions League-voetbal. Het wordt spannend na onze nederlaag tegen Bilbao.”

Carrasco ziet in Real ook de verdiende Spaanse kampioen, met Thibaut Courtois in een belangrijke rol. “Hij speelt een groots seizoen en heeft veel punten gepakt voor Real. Zonder hem zouden ze geen kampioen geworden zijn. En Eden? Ik heb hem laatst nog gezien - we zijn iets gaan eten. Tranquille. Hij werkt aan zijn comeback. Het gaat goed met hem. Ik ben blij voor Thibaut en Eden. Ze verdienen de titel.”