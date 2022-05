Club Brugge wilde geen zaken doen met Raiola ondanks overeenkomst met Haaland

Als Mino Raiola niet de zaakwaarnemer van Erling Haaland was geweest, dan had hij wellicht voor Club Brugge in plaats van Salzburg gekozen.

Scout Kenneth Brylle was Erling Haaland bij Molde op het spoor gekomen. Er was een deal met de speler, zijn vader en de club voor om en bij de vijf miljoen, zo schrijft Het Nieuwsblad. Vincent Mannaert raakte echter niet tot een overeenkomst met Mino Raiola. Die wilde naast een commissie op de transfer ook een stevig percentje op de volgende verkoop van Haaland. Als Brugge Haaland daarna zou verkopen, dan zou er 30 procent van die verkoopsom naar Raiola moeten vloeien, iets waar Brugge niet in meeging, maar Salzburg uiteindelijk wel.