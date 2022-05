Topseizoen van Rits eindigt in mineur, hoe lost Club Brugge zijn blessure op?

Vanochtend deelde Club Brugge nieuws over de blessure van Mats Rits (28). Het verdict: gescheurde kruisbanden en minstens zes maanden revalideren. Een groot gemis voor Club en coach Alfred Schreuder die de komende beslissende weken een belangrijke pion zullen moeten missen.

Mats Rits ziet misschien wel zijn beste seizoen op het hoogste niveau in mineur eindigen. De middenvelder van Club Brugge scheurde gisteren zijn voorste kruisband in de topwedstrijd tegen Anderlecht. Hij verliet het Lotto Park op krukken en gaat een lange revalidatie tegemoet.

Belangrijke rol in 3-5-2

Rits is van groot belang voor Club Brugge. Hij speelde dit seizoen maar liefst 45 wedstrijden, enkel Hans Vanaken (46) en Cinton Mata (47) hebben er meer op hun teller staan. In die 45 wedstrijden scoorde hij 9 keer en gaf hij 7 assists. Rits speelde in het seizoensbegin onder Clement regelmatig als zes maar speelt onder Schreuder meer als een acht voor de verdediging, een rijtje hogerop dus. Door zijn creativiteit en infiltraties komt hij vaker in het penaltygebied terecht, zo bewijzen zijn statistieken.

© photonews

Vervanger

Een speler die in een goede vorm zit noodgedwongen moeten vervangen is geen lachertje, zeker met de drukke en moeilijke agenda van Club. De meest logische vervangers zijn Éder Balanta en Ruud Vormer, die laatste maakte gisteren geen al te beste beurt tegen Anderlecht . Hij strooide met slechte passes en heeft duidelijk een gebrek aan wedstrijdritme. Balanta daarentegen is een echte zes, dus zou Denis Odoi een rijtje moeten opschuiven of gaat Schreuder zijn geliefde systeem aanpassen? Otasowie komt al helemaal niet in aanmerking om de rol op te vullen.