Carlo Ancelotti (62) bezig aan laatste avontuur als coach? "Na Real zet ik er waarschijnlijk een punt achter"

Carlo Ancelotti is met het winnen van de Spaanse competitie de eerste coach die in de vijf grootste competities de titel weet te bemachtigen. Real Madrid wordt wellicht ook de laatste club die de Italiaan zal coachen.

Carlo Ancelotti werd afgelopen weekend kampioen met Real Madrid. Hierdoor is de Italiaan de eerste trainer ooit die in de vijf grootste competities de titel kan pakken. Ancelotti won de competitie met AC Milan (Italië), Chelsea (Engeland), Bayern München (Duitsland), PSG (Frankrijk) en nu Real Madrid (Spanje).

Real Madrid wordt wellicht ook de laatste club voor Ancelotti. In een interview met Prime Video vertelt hij uit te kijken naar zijn pensioen. "Ik zou mijn kleinkinderen graag wat meer zien en op reis gaan met mijn vrouw. Ik ben nog nooit in Australië en Rio de Janeiro geweest. Ook mijn zus zou ik graag wat meer bezoeken. Er zal meer dan genoeg te doen zijn", stelt Ancelotti.

Bondscoach

Wat de succesvolle coach, gehuwd met een Canadese, nog niet heeft gedaan is een Nationale ploeg coachen. "Misschien komt dat er nog van, maar het zal niet voor het komende WK zijn. Wie weet is er over vier jaar nog een mogelijkheid. Het Canadese nationale elftal zou een mooie uitdaging zijn, ze zijn uitstekend bezig", geeft Ancelotti mee.

Voorlopig blijft de Italiaan gewoon coach van Real Madrid. Hij heeft er nog een contract tot juni 2024. "Na Real zet ik er waarschijnlijk een punt achter, maar als ze me nog 10 jaar willen houden, blijf ik", besluit de coach van Madrid.