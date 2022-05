Initiatiefnemer crowdfunding voor Cyriel Dessers: "Ik krijg doodsbedreigingen en dreigtelefoontjes"

Cyriel Dessers wordt momenteel verhuurd door Genk aan Feyenoord. Daar doet de spits het goed. Supporters willen Dessers ook volgend seizoen in De Kuip zien spelen, maar daarvoor moeten ze de aankoopoptie van vier miljoen euro betalen. Een fan zette daarom een crowdfunding op om geld te verzamelen.

Vier miljoen euro is veel geld voor Feyenoord, daarom richte supporter Peter Van Seventer een crowdfunding op om geld in te zamelen voor de transfer van Cyriel Dessers. Maar niet iedereen is even enthousiast over het idee.

"Sinds maandagochtend krijg ik doodsbedreigingen en dreigtelefoontjes. Dan ben je toch gewoon niet goed in je pannetje? Ik ben dit voor de lol begonnen, niet omdat ik lekker op vakantie naar Curaçao wil of zo. Dat heb ik de laatste dagen voorbij horen komen, pure onzin", vertelt de initiatiefnemer tegen het Nederlandse AD.

Ondanks dat FIFA verbiedt dat derde partijen zich mengen in de aankoop van een speler hoopt Peter nog steeds dat het geld gebruikt kan worden voor de spits. "Die Dessers moeten we echt binnenhalen, we houden van die jongen. Het zou mooi zijn als de club nu ook eens naar de supporters luistert", besluit de initiatiefnemer.