Luka Modric heeft vertrouwen in goede afloop tegen Manchester City: "Wij zijn Real Madrid, het beste team ter wereld"

Woensdagavond moet Real Madrid in de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League een 4-3-nederlaag uit de heenmatch trachten goed te maken. Dinsdagmiddag stond Luka Modric de pers te woord. De ervaren Kroaat toonde vertrouwen in een goede afloop.

"De sfeer in de kleedkamer is opperbest en we kijken uit naar de Champions League", vertelt Modric, die met Real Madrid afgelopen weekend de landstitel mocht vieren. "We weten wat ons te doen staat in de belangrijkste wedstrijd van het jaar."

"We hebben er vertrouwen in dat we de verliespartij van vorige week kunnen rechtzetten. We speelden geen goeie wedstrijd, maar konden toch drie keer scoren. Ik ben ervan overtuigd dat we het woensdag beter zullen doen. We moeten laten zien dat we Real Madrid zijn, het beste team ter wereld. We moeten er vanaf de eerste minuut vol voor gaan, zodat we de fans achter ons krijgen", besluit Modric.