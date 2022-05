Moeskroen komt met officiële communicatie naar buiten

Het is al een lange tijd stil bij Moeskroen nadat ze bericht hadden gekregen dat ze geen licentie kregen. Vandaag kwam de club met een officiële communicatie naar buiten.

"Op 2 mei 2022 bevestigde de Raad van Bestuur van Royal Excel Moeskroen de betaling van de salarissen voor de maanden maart en april, om de continuïteit van de werking van de club te garanderen tot de beslissing van het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de sector sportman verwacht voor 10 mei", meldt de club op hun sociale mediakanalen.

Zo lijkt de eerste hindernis naar het behalen van een licentie om in 1ste amateur uit te komen ook overwonnen. Al zijn nog niet alle problemen van de baan want de club is nog steeds dringend op zoek naar een overnemer/investeerder.

Tot op heden is er nog maar één bod binnengekomen op de club dat aan alle financiële garanties voldoet. Het probleem stelt zich dat de nieuwe investeerder/eigenaar de lopende strafprocedures wil afwachten. Het zal dus nog bang afwachten worden of Moeskroen zijn licentie zal behalen op 10 mei.