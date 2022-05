Rode Duivel Timothy Castagne kan uitpakken met heuglijk nieuws

Altijd leuk als er heuglijk nieuws aan te kondigen valt. Voor Rode Duivel Timothy Castagne is dat zeker het geval.

De rechterflankverdediger kwam maandagavond met zijn schitterend nieuws naar buiten. Veel woorden had hij daar niet voor nodig. 'Lya Castagne 02/05/2022': dit plaatste Timothy Castagne op zijn Twitterpagina, samen met een bijhorende foto.

Zijn partner is maandag dus bevallen van een dochtertje. Timothy is voor het eerst vader geworden. Ook vanwege onze redactie alvast van harte proficiat aan beide ouders! Castagne is niet de enige Rode Duivel die van het kersverse vaderschap kan genieten. Onlangs kwam ook het eerste kindje van Dries Mertens en Kat Kerkhofs op de wereld.

Op het EK voetbal was Castagne nog een pechvogel, want hij viel in de eerste groepswedstrijd uit met een oogkasbreuk, maar naast het veld kan de voetballer van Leicester City dus wel van intens geluk genieten. Ondertussen heeft de ex-Genkie ook in de Premier League overigens weer een behoorlijk aantal wedstrijden achter zijn naam staan.