Cisse Severeyns legt vinger op Antwerpse wonde: "Ze hebben nu een beslissende speler nodig, iemand zoals Refaelov"

Amper 11 doelpunten in 12 wedstrijden, Frey die al 6 wedstrijden droog staat. Het is duidelijk, Antwerp heeft een serieus doelpuntenprobleem. Niemand beter dan Cisse Severeyns, topschutter aller tijden bij The Reds met 86 doelpunten, om de vinger op de Antwerpse wonde te leggen.

"Als je naar de statistieken kijkt is het heel duidelijk", opent de voormalige Antwerp-spits. "Frey is topschutter (bij Antwerp) met 22 doelpunten, de eerstvolgende aanvallers in de rij hebben er maar 5 (Benson en Samatta, red). Antwerp heeft nood aan goedscorende spitsen zoals Mbokani. Balikwisha zei aan het begin van het seizoen wel dat hij er 25 ging maken... Nu Frey uit vorm is, hebben ze niemand meer die echt makkelijk het doel weet staan. Ze hebben nu iemand nodig die makkelijk doelpunten maakt en assists geeft."

Refaelov is destijds niet goed (genoeg) vervangen."

Iemand zoals Refaelov. "Eigenlijk begint het allemaal bij Refaelov die destijds niet goed vervangen is. Ze missen een echte creatieve spelmaker die gemakkelijk goals maakt en assists geeft. Niemand gaat de kwaliteiten van Nainggolan in vraag stellen, maar dat is toch meer een speler die het van zijn afstandsschot moet hebben. Die gaat er geen 15 maken en 10 geven op een seizoen. Nu wordt er te veel druk op zijn schouders gelegd, hetgeen nefast is voor de hele ploeg. Toen De Laet out was kreeg hij de kapiteinsband, ik weet niet of dat de druk is die je hem moet geven. Er wordt verwacht dat hij alles doet, maar dat kan je niet verwachten."

© photonews

Doelpuntenprobleem gaat verder dan spits alleen

Volgens hem ligt het probleem dan ook veel dieper, dan enkel bij de aanvallers. "Ik vind Antwerp ook gewoon vaak niet goed voetballen. Individueel hebben ze veel kwaliteit, maar er zit weinig lijn in het spel, weinig duidelijke aanvalspatronen. Tegen Union vond ik ze wel goed voetballen, maar zonder echt heel gevaarlijk te zijn. Ik vond het ook heel raar dat Priske Frey eraf haalde. Ik denk dan: je wil toch winnen? Ook al is Frey uit vorm, door hem eraf te halen geef je een duidelijk signaal dat winnen niet perse hoeft. En uiteindelijk mogen ze van geluk spreken dat Union op het einde niet met de drie punten gaat lopen..."

De toekomt ziet Severeyns alvast wel rooskleurig in. "Geef die Balikwisha en Dwomoh nog een paar jaar, ik geloof in die mannen. Ook Bataille is een belangrijke speler voor de toekomst. Het probleem is echter dat er verwacht werd dat zij al meteen dragende spelers zouden zijn, hetgeen niet het geval is. Antwerp heeft toekomstgericht gedacht, maar zit met een accuut doelpuntenprobleem dat het nu moet oplossen."