Antwerpse politie houdt hart al vast: veel meer risicomatchen door intrede beloftenteams in 2de Amateur

Het wordt daar een Antwerps onderonsje in Tweede Amateur volgend seizoen. Door de intrede van de beloftenploegen in de nationale reeksen komen er heel wat risicoduels bij.

De beloftenteams van Beerschot, Antwerp, KV Mechelen (of Lierse) komen allemaal zo goed als zeker in een reeks te zitten met RC Mechelen, Berchem, City Pirates en Lyra-Lierse. Volgens GvA staan een aantal van die clubs in de top tien van clubs met de meeste stadionverboden.

Dat betekent dat er volgend seizoen opgelet zal moeten worden voor supportersonlusten. Want in de lagere reeksen wordt het nog moeilijker om de stadionverboden te controleren. Ook in 1A hebben ze daar trouwens blijkbaar problemen mee.