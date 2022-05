Turkse doelman voor Anderlecht? Plaatselijke media meldden komst van ex-Westerlo-speler

Volgens de Turkse media is er een nieuwe doelman op weg naar Anderlecht. Het gaat om Berke Özer, die van 2019 tot 2021 nog actief was bij Westerlo.

De 21-jarige Özer speelde dit seizoen bij Fenerbahçe, maar zijn contract wordt niet verlengd daar. Anderlecht zou hem nu in het vizier hebben om de 1B-ploeg van volgend seizoen te versterken. Hij heeft al de nodige ervaring in een eerste elftal en kent 1B dus ook van bij Westerlo.

Daar speelde hij 46 wedstrijden waarin hij 14 keer de nul wist te houden. Het andere voordeel is natuurlijk dat hij transfervrij is. Voor het eerste elftal lijkt hij niet meteen in beeld te komen. Coosemans heeft nog een contract voor één seizoen en Verbruggen nog voor drie. Hendrik Van Crombrugge lijkt ook niet van plan de club te verlaten.