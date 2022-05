17-jarige flankaanvaller krijgt kans om zich te bewijzen van Hein Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck wil graag meer jeugd laten doorgroeien bij AA Gent. Hij gaf Matisse Samoise ook al volop zijn kans en laat nu een 17-jarige meetrainen met het eerste elftal.

Op training bij Gent was er vandaag een nieuw gezicht te bewonderen. Malick Fofana, een 17-jarige flankaanvaller van de beloften, mocht meetrainen met de A-kern. Fofana maakte al indruk bij de Gentse beloften en wordt daar nu voor beloond. Hij is ook Belgisch jeugdinternational en scoorde bij de U17 al vijf keer in negen matchen.