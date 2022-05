Ook Luik en Franse club maken Guillaume Gillet het hof: "Het doet deugd dat er op mijn leeftijd nog interesse is"

Anderlecht wil Guillaume Gillet weer naar het Lotto Park halen. Paars-wit ziet in Gillet de ideale mentor om de beloften van Anderlecht bij te staan in hun 1B-avontuur. Al is het nog lang niet zeker of we Gillet volgend seizoen opnieuw in paars-wit tenue zien voetballen.

La Dernière Heure laat weten dat naast Anderlecht ook Luik hengelt naar de diensten van Guillaume Gillet. Luik begint weldra aan de play-offs in Eerste Nationale en maakt nog kans op promotie naar 1B. Verder maakt de krant ook gewag van Franse interesse voor de 38-jarige middenvelder. "Ik heb de knoop nog niet doorgehakt. Ik probeer op vakantie alles op een rijtje te zetten, zonder me te fixeren op een of andere deadline. Ik ben vooral blij dat er nog steeds interesse is voor mij, en dat op mijn leeftijd", aldus Gillet in een korte reactie.