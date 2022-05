Zware straf voor Lierse K. na ongeregeldheden in wedstrijd tegen Waasland-Beveren

In de wedstrijd tussen Lierse Kempenzonen en Waasland-Beveren gingen enkele heethoofden in het Lierse-vak over de schreef. Zij, naar verluidt Nederlandse hooligans, gooiden bommetjes in het bezoekersvak, waarbij enkele fans van Waasland-Beveren gehoorschade opliepen.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft een stevige sanctie uitgesproken. Zo krijgen de Pallieters een wedstrijd achter gesloten deuren met uitstel en moet het sfeervak twee wedstrijden effectief leeg blijven. Gedurende de eerste vijf competitiewedstrijden mag Lierse Kempenzonen ook geen vrije verkoop van tickets meer doen op de dag van de wedstrijd. "Het bestuur van Lierse vindt de uitspraak fors, vooral omdat de zwaarste feiten gepleegd zijn door import hooligans. Maar, uit respect voor de slachtoffers, en onze eigen normen en waarden als familieclub, zullen wij hiertegen niet in beroep gaan", klinkt het op de website van de Pallieters.