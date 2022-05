Casemiro en kaarten: Braziliaan ontsnapt voor de zoveelste keer aan uitsluiting na zware overtreding op Kevin De Bruyne

Casemiro ontsnapte gisteren voor de zoveelste keer aan minstens een gele kaart. De Braziliaan haalde tot tweemaal toe een Manchester City speler neer zonder de intentie de bal te spelen. Scheidsrechter Daniele Orsato hield de kaarten op zak.

Casemiro ging gisteren in minuut zeven van de halve finale tussen Real Madrid en Manchester City veel te hard in duel. De Braziliaan haalde met een schaarbeweging landgenoot Kevin De Bruyne neer. Niet veel later trok de middenvelder van Real Madrid Phil Foden neer. Ook dan was er geen intentie om de bal te spelen.

Voor de eerste zware fout op Kevin De Bruyne kon de scheidsrechter zelfs naar de achterzak grijpen, maar voor beide fases hield Daniele Orsato 'onbegrijpelijk' de kaarten op zak. Nochtans haalde de Italiaan voor kleinere overtredingen wel het boekje naar boven. Na 75 minuten spelen werd de verdedigende middenvelder naar de kant gehaald voor Asensio.

Het was echter niet de eerste keer dat Casemiro een zware overtreding beging. Het is een kenmerk van de Braziliaan om hard in duel te gaan en soms risico's te nemen. De 30-jarige middenvelder kreeg over heel zijn carrière 127 gele kaarten, slechts twee keer verliet hij uiteindelijk het veld met een rode kaart.

Een jaar geleden kwam Casemiro veel te laat in op Milner. Toen kreeg hij slechts geel.

Dit seizoen ontsnapte de Braziliaan aan rood tegen Cadiz.

Ook in een duel met Arjen Robben kwam de middenvelder veel te laat.