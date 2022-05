Politie vraagt hulp aan clubs om hooligans eruit te halen: "Ze kennen ze beter dan wij"

't Is al wat geweest dit seizoen met ongeregeldheden in de stadions. Slag om slinger is er wel eens een veldbestorming of onlusten in de tribunes. De politie vraagt steun aan de clubs om die mensen eruit te halen: "Ze weten beter dan wij wie de mensen met een stadionverbod zijn", klinkt het.

"Laat ze bij de ticketverkoop wat strikter handelen. Op die manier zal het moeten, want in het stadion zelf kan je nog weinig doen. Die mannen zijn niet bang voor stewards of de politie. Meer zelfs: hooligans vinden dat wel plezant, zo'n robbertje vechten met de politie. Je bent pas een echte als je een pets hebt gekregen of uitgedeeld of een nachtje in de cel hebt gezeten", vertelt een politieagent in HBvL. Het gebruik van roesmiddelen helpt de zaak ook niet echt. "Speed en cocaïne krijg je makkelijker binnen in het stadion dan een sixpack bier, hé. Of ze pakken al op voorhand iets", aldus de politie.