Sebastiaan Bornauw mist confrontatie met ex-club door blessure

Een rugprobleem houdt Sebastiaan Bornauw komend weekend aan de kant. De Rode Duivel mist hierdoor de wedstrijd tegen zijn ex-club FC Keulen.

Sebastiaan Bornauw, goed voor 30 wedstrijden dit seizoen, mist aanstaande zaterdag de trip naar zijn voormalige club FC Keulen. De Belg maakte afgelopen zomer de overstap naar Wolfsburg voor 13,5 miljoen euro.

Het was tot nu onduidelijk of de ex-speler van Anderlecht fit zou geraken, maar zijn coach Florian Kohfeldt bevestigde in de persconferentie van vandaag dat de verdediger de trip niet zal maken.