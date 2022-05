Bernd Storck laat zich uit over vormdip van Paul Onuachu bij Racing Genk

Racing Genk staat voor twee cruciale wedstrijden tegen Sporting Charleroi met het oog op Europees voetbal.

Vanavond speelt Racing Genk op Mambourg tegen Sporting Charleroi. Het is uitkijken wat Bernd Storck met Paul Onuachu doet.

De spits van Racing Genk heeft er geen gemakkelijk seizoen op zitten tot dusver en verkeert duidelijk in een stevige vormdip.

“Je kunt altijd een slechte dag hebben, maar we weten wat er scheelt en hebben er met hem over gepraat. We willen hem terugbrengen naar zijn oude niveau”, zegt Storck in HLN, zonder dat hij wil zeggen wat er precies aan de hand is.