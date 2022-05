Kompany vraagt aan beleidsmakers van JPL "een beetje visie" om hetzelfde te doen als Feyenoord (en Nederland in het algemeen)

De Nederlanders zijn ons in snelvaart voorbij gestoken op de coëfficiëntenranking van de UEFA. Elk seizoen hebben ze wel één club die er bovenuit steekt en heel wat ploegen die overwinteren.

Want volgens Kompany - die toch wel wat ervaring heeft in Europa - is het succes van de Nederlandse ploegen geen toeval. Feyenoord zit niet eens aan de helft van het budget van Club Brugge maar zit wel in een Europese finale. "Als je over de grens kijkt, geven ze minder geld uit dan in België, maar ze doen het beter", knikt Kompany. "Ze geven kansen aan talenten. Ik hoor vaak zeggen dat de Hollandse competitie minder fysiek zou zijn, maar ik zie toch heel veel ploegen hoog druk zetten, tempo spelen... Met spelers die drie keer minder verdienen dan in België."

"Ik vertel hier toch geen zever hé jongens? Dat zien jullie toch ook. Ploegen uit Oostenrijk, Zwitserland... De vraag is veel breder dan dat. Zijn wij in staat om hetzelfde te doen? Ik denk van wel. Een Belgische ploeg kan een finale van een Conference League spelen of een halve finale van de Europa League. Maar - en ik ga hier nu een Belgisch taboewoord gebruiklen - het vereist wat visie. En die visie doorzetten. We hebben talent genoeg hé."