Paul Gheysens wilde andere ploeg dan Antwerp kopen nadat hij Anderlecht miste

Dat Paul Gheysens een voetbalclub wilde, dat staat als een paal boven water. Antwerp was echter lang niet de enige ploeg die hij wou overnemen.

Gheysens dook eind 2015 al op bij Royal Antwerp FC, toen de club in moeilijke financiële papieren zat. Maar hij keek ook uit om andere clubs over te nemen.

Door Marc Coucke werd hij echter buitenspel gezet om Anderlecht over te nemen. Daarna zou hij geprobeerd hebben om Union over te nemen.

“Ik denk dat hij zich wilde wreken op Anderlecht omdat hij daar de slag had gemist”, getuigt de toenmalige voorzitter van Union aan Sport/Voetbalmagazine.

“Zijn prioriteit was het stadion. Méér dan een voetballiefhebber is Gheysens een zakenman die magnifieke stadions kan bouwen. We hebben elkaar ontmoet in zijn kantoor in de Ghelamco Arena, maar zijn bod bleef onder mijn verwachtingen.”