Kompany zonder schrik voor 'fysiek Antwerp': "Wedstrijd tegen Club Brugge was een referentiematch voor ons"

Vincent Kompany weet dat zijn ploeg op hetzelfde niveau zal moeten acteren tegen Antwerp als tegen Club Brugge. The Great Old is misschien wel de fysiek sterkste ploeg van de Jupiler Pro League. "Maar wij zullen ook onze andere kwaliteiten moeten aanspreken."

"We zitten in de play-offs met drie ploegen die heel veel ervaring hebben. Met gelijke wapens tegen hen strijden is moeilijk", begon Kompany zijn uitleg. "Wij hebben vooral jongens met veel energie. Dat stond ons toe om te concurreren met Club Brugge. Maar het zijn niet dezelfde wapens. Agressief zijn hoort bij het spel. Een trainer is altijd een beetje een afspiegeling van wie hij was als speler. Ik hou van een gezonde dosis agressiviteit."

Maar daarmee gaat Anderlecht de strijd niet winnen. Het is niet hun sterkste punt. "Collectief zullen we inderdaad wat meer nodig hebben. Op het juiste moment moeten ze hun voet zetten, maar dat moet ook gebeuren binnen een speelstijl die onze jongens ligt. Het verdedigend aspect alleen is niet genoeg. We moeten ook als we meer de bal hebben gevaarlijk kunnen zijn."

Al kan Anderlecht wel terugblikken op een knappe defensieve prestatie. "Ja, defensief was de wedstrijd tegen Club een referentiematch voor ons dit seizoen. Het was vergelijkbaar met hoe stabiel we 12 maanden geleden stonden."

De terugkeer van Hannes Delcroix geeft ook wat meer voetballende opties in het hart van de verdediging. "Met Hannes zijn we geduldig geweest. Hij was misschien twee weken geleden al klaar. Intern zagen we dat. Na de gele kaart van Magallan hadden we echter een jongen nodig die agressief kon blijven. Of hij klaar is voor 90 minuten. Ik denk van wel ja."