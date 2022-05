📷 Kapitein Brecht Dejaegere speelt kampioen met Toulouse en zal volgend seizoen in Ligue 1 aantreden

Toulouse FC zal volgend seizoen opnieuw in de Ligue 1 aantreden. Nadat ze in 2020 degradeerden en vorig seizoen 3e werden in de Ligue 2, zijn ze nu kampioen geworden op het tweede niveau.

En bij Toulouse speelt ene Brecht Dejaegere. Meer zelfs, de ex-Gent en Kortrijk-speler is kapitein van de Zuid-Franse club. Na een kuitblessure begin dit jaar was Dejaegere maar liefst 3 maand niet fit genoeg om te spelen. Maar een wedstrijd na zijn comeback kreeg hij de armband opnieuw. Zaterdagavond moest Toulouse minstens even goed doen als eerste achtervolger Ajaccio om zeker te zijn van de titel op één speeldag van het einde. Dejaegere en co wonnen uiteindelijk zelf met 2-1 van Nimes Olympique dankzij Onaiwu en Genrea nadat ze eerst op achterstand kwamen. Le TéFéCé est 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉 de @Ligue2BKT !



Likez, commentez et partagez pour montrer votre fierté, avec le hashtag #DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/VLmcM7VFxw — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 7, 2022