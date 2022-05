Beerschot-voorzitter Vrancken slaat terug na uitspraken Joren Dom: "Wij focussen op jongens die blijven uit clubliefde" en "Budget ligt vast"

Francis Vrancken heeft gereageerd op de woorden van Joren Dom in GvA. De verdediger liet weten dat hij vertrok omdat het budget nog niet vastlag en er veel onzekerheid heerste bij Beerschot. Voorzitter Vrancken zette nu de puntjes op de i.

Hij gaf in GvA meer uitleg. “Joren wilde ­alleen ­blijven als hij een forse loon­opslag zou ­krijgen. Daar hebben wij voor ­gepast. Dom is een goeie speler, maar wij vonden het budgettair niet verantwoord om hem opslag te ­geven na de degradatie. Andere jongens vragen dat niet en lijken wel bereid om mee in ons ­1B-verhaal te stappen. Wij ­willen ­focussen op de jongens die willen blijven uit clubliefde, niet op de ­vertrekkers die elders meer willen ­verdienen", zei hij over het vertrek van Dom naar OHL.

"En over ons ­budget: dat ligt al een aantal weken vast. Het stond in ons ­licentiedossier. We zullen volgend seizoen in 1B werken met een technisch budget van 5,6 miljoen euro, hetzelfde als in het jaar waarin we de promotie naar 1A hebben ­afgedwongen.”