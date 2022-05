Borussia Dortmund overweegt om talent Youssoufa Moukoko (17) te verkopen

De 17-jarige aanvaller wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende jonge spelers in het Duitse voetbal, maar zijn tweede seizoen als prof is zeer moeilijk geweest.

Youssoufa Moukoko is momenteel vierde keus bij Dortmund, achter Erling Haaland, Donyell Malen en Simon Tigges. De jonge spits kwam 21 keer in actie en maakte één doelpunt in alle competities dit seizoen. De 17-jarige zou deze zomer de club kunnen verlaten, volgens Bild.

Naar verluidt overweegt Dortmund, Moukoko te verkopen omdat hij zijn contract, dat in juni 2023 afloopt, weigert te verlengen. Zijn vertrekprijs wordt geschat op tussen de 15 en 20 miljoen euro.